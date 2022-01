Rifiuti abbandonati in via Atenea, 16 contravvenzioni in poche ore

“Anche oggi in via Atenea i titolari degli esercizi commerciali e gli utenti privati hanno deciso di abbandonare sacchi di spazzatura. Non è possibile”: tuona così il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, con un post su Facebook.

“Questa mattina - aggiunge - la ditta incaricata ha provveduto ad effettuare due passaggi per la raccolta del secco residuo. Un primo passaggio alle 9:30 e un secondo alle 10:30.



Successivamente, alle 11:15, la via Atenea era nuovamente invasa da sacchi di spazzatura. Immediatamente ho allertato il comando dei vigili urbani e sono state elevate 16 contravvenzioni”Miccichè ha inoltre dichiarato che continuerà a contrastare quotidianamente “tutti coloro che sporcano la nostra città”.