”Deposito di rifiuti nel corridoio degli uffici comunali”: il Codacons raccoglie la segnalazione dei cittadini

“Al Comune di Aragona un corridoio degli uffici comunali, chiuso da un cancello, viene utilizzato come deposito di rifiuti. Ce lo hanno fatto sapere i cittadini tramite la nostra applicazione ‘TiSegnalo’ che funziona in via sperimentale su tutti i telefonini e che presenteremo alla stampa non appena sarà perfezionata”: è quanto denuncia il Codacons tramite il suo responsabile regionale Giuseppe Di Rosa.

“Sembrerebbe, così come riportato nella segnalazione - dice Di Rosa - che lo spazio di proprietà comunale venga utilizzato da commercianti della zona come deposito rifiuti dei quali purtroppo sono vittime anche gli impiegati comunali che hanno le finestre su quel corridoio di servizio.

Non pensiamo che il sindaco Pendolino sia a conoscenza di quanto avviene in quei locali comunali e confidiamo nella sua buona amministrazione rivolgendoci direttamente a lui per il ripristino della legalità visto che utilizzare un corridoio degli uffici comunali come deposito di rifiuti non depone certamente bene”.