Le spiagge si risvegliano di nuovo tra i rifiuti, il titolare del b&b rincara la dose: “Un’altra notte da incubo”

“E’ stata una seconda notte da incubo”. Con queste parole il titolare del b&b al viale delle Dune, a San Leone, è tornato a denunciare l’inciviltà dei giovani che hanno affollato le spiagge del lido balneare agrigentino per le feste di questo lungo weekend, il primo fine settimana dai connotati puramente estivi anche se la stagione più calda, in calendario, non è ancora cominciata.

A 24 ore dal primo post su Facebook, questa mattina un altro sfogo con lo stesso tenore: “Rifiuti lasciati ovunque, cartacce, bicchieri, bottiglie di plastica e anche di vetro, decibel ogni limite fino alle 2 di notte, traffico impazzito con file di auto bloccate in entrambi i sensi di marcia e clacson senza tregua. Per i residenti della zona un’altra notte insonne. Ma soprattutto, anche stavolta, di operatori ecologici, stamattina, neanche l’ombra”.