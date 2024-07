Rifiuti abbandonati a Punta Bianca, gli ambientalisti: “Perché deturpare tanta bellezza?”

“Ma perché abbandonate i rifiuti in un posto bellissimo come Punta bianca? Dovreste solo vergognarvi. Il Wikdizionario vi definisce così: arretrato, barbaro, becero, bifolco, burino, buzzurro, cafone, campagnolo, grossolano, ignorante, maleducato, primitivo, rozzo, screanzato, selvaggio, scortese, sgarbato, villano, zotico”: questo il contenuto di un post su Facebook pubblicato sulla pagina social di Mareamico per condannare il gesto. Sono state pubblicate anche alcune foto per documentare l’accaduto.

Non è la prima volta, purtroppo, che la spiaggia di Punta Bianca viene presa di mira dagli incivili.