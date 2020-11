Mega discarica abusiva in via dei Giacinti: la denuncia di Mareamico

Una mega discarica abusiva in piena San Leone: decine di metri di rifiuti di ogni tipo, abbandonati nel tempo e addirittura bruciati per farli sparire. A denunciarlo è l'associazione ambientalista Mareamico. L'area si trova in via dei Giacinti, lungo una stradina sterrata in una zona verosimilmente poco trafficata. "Abbiamo trovato sfabbrici e detriti provenienti da ristrutturazioni edilizie, mobili rotti, serbatoi in plastica, cucine arrugginite e tanta, tanta, spazzatura - dicono dall'associazione -. Gli incivili che hanno creato questa discarica, ora stanno cercando di eliminarla dandogli fuoco".