Isola ecologica o discarica abusiva? Il Codacons presenta esposto su Fondacazzo

Il Codacons, attraverso il responsabile regionale del dipartimento trasparenza Enti locali Giuseppe Di Rosa, ha presentato un esposto-denuncia per quanto riguarda l'isola ecologica di Fondacazzo alla procura della Repubblica di Agrigento, al comando carabinieri del Noe Sicilia, agli uffici dell’Asp, al comando del corpo forestale dipartimento di

Agrigento, al comando della polizia provinciale ed al comando della polizia locale.

Al centro di tutto ci sono le condizioni di gravissimo degrado in cui si trova l'area dell'isola ecologica, preda di un grandissimo degrado a causa dell'enorme quantità di rifiuti che vengono periodicamente abbandonati senza controlli e senza sanzioni nonostante siano presenti dei cartelli che indicano la presenza di videosorveglianza.

"Quell'isola ecologica - spiega in una nota - altri non è che una discarica di ogni genere di rifiuto travestita da isola

ecologica dove la situazione igienico sanitaria priva i cittadini a poter conferire regolarmente. Nell’isola ecologica è sfuggita la situazione di mano all’amministrazione. Nell'isola ecologica manca anche il minimo indispensabile per l’operatore che vi presta attività".

Gli incivili non scaricano solo i rifiuti davanti all'isola (spazzatura che viene periodicamente rimossa, ma che viene riposizionata quasi subito dopo dai passanti) ma abbandonano materiali di ogni tipo nell'area boschiva che si trova alle spalle dell'isola stessa.