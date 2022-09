Rifiuti abbandonati, le Provinciali sono un immondezzaio: raccolte oltre 30 tonnellate di amianto

Era stata scelta come luogo di abbandono per un'enorme quantità di rifiuti, tra cui pneumatici dismessi. Adesso è stata bonificata la strada provinciale 19 su impulso del Libero consorzio di Agrigento.

L'area sarà adesso sottoposta ad ulteriori controlli. "Il Libero Consorzio - dice una nota - deve prendere atto della mancanza di sensibilità di parte della popolazione della nostra provincia, che continua ad abbandonare rifiuti di tutti i tipi sul territorio, con conseguente danno ambientale e di immagine e ulteriore aggravio di spese per lo smaltimento e la rimozione".

Già nei primi interventi effettuati dalla consegna dei lavori all'impresa addetta sono state rimosse e messe in sicurezza oltre trenta tonnellate di amianto e avviate ai centri di raccolta autorizzati e quantitativi ancora più consistenti di varie tipologie di rifiuti (indifferenziati, residui di lavori edilizi, copertoni, vetro ecc.) conferiti in discarica o in impianti autorizzati al loro recupero.