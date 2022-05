Il Giro di Sicilia fa tappa in città, 188 gli equipaggi delle storica rievocazione della Targa Florio

Dalla Fiat 501 del 1924, il bolide più anziano in gara, alle moderne e potenti Ferrari e Lamborghini passando per le immancabili Prosche da sempre legate alla gara

Ha preso il via da piazza Vittorio Emanuele, la seconda tappa del trentunesimo “Giro di Sicilia”, la manifestazione organizzata dal Veteran car club Panormus e che rievoca la storica corsa ideata da Vincenzo Florio nel 1912. 185 gli equipaggi, provenienti anche da altri paesi europei che hanno preso il via, ricco il parco auto che ha visto sfilare lungo le arterie cittadine, esemplari che hanno fatto la storia dell'automibile.

Dalla Fiat 501 del 1924, il bolide più anziano in gara, alle moderne e potenti Ferrari e Lamborghini passando per le immancabili Prosche da sempre legate alla “Targa” Florio. Il rombo dei motori e il passaggio degli equipaggi, è stato salutato da sparuti gruppi di appassionati, da segnalare l'autogestione degli organizzatori che assistiti solamente da qualche pattuglia di vigili urbani, hanno permesso lo svolgimento della manifestazione al quale non era presente nessuna delle autorità locali così come assenti erano i responsabili dei vari organismi che nei giorni scorsi, avevano, promosso l'evento. La seconda tappa del giro, toccherà anche Palma di Montechiaro, l’arrivo è previsto nel pomeriggio a Catania.