Coronavirus, agevolazioni sulle tasse comunali: ecco come accedere

Sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) i moduli per la richiesta delle agevolazioni Tari, Imu, Cosap e Imposta sulla pubblicità per le utenze non domestiche così come previsto dalla Regione.

La documentazione può essere scaricata nella sezione "Avvisi 2021" e va presentata entro il prossimo 31 marzo. Gli interventi sono finanziati con risorse complessive per oltre un milione e seicentomila euro.

Nel dettaglio, le agevolazioni Tari sono previste per le utenze non domestiche, per attività produttive in genere, nelle seguenti misure: 50 per cento alle attività che sono state costrette a chiudere, 40 per cento per chi ha subito limitazioni a causa della pandemia e le agevolazioni Imu per i proprietari di immobili di categoria catastale C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali), D (immobili strumentali) e A/10 (studi professionali). Il beneficio sarà concesso a condizione che il proprietario dell’immobile coincida con il soggetto esercente l’attività e che la stessa attività abbia subito chiusure o limitazioni a causa della pandemia. Previste riduzioni del canone della Cosap di otto dodicesimi "a condizione che l’attività abbia subito chiusure o limitazioni a causa del virus" e di 10 dodicesimi sull'imposta per la pubblicità con le medesime condizioni.