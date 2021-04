Si ricovera in ospedale e assieme alla biancheria porta con se una pistola, arrestato 90enne

Viene ricoverato in ospedale, al "Barone Lombardo" di Canicattì, e nel borsone che porta con se - fra gli indumenti e la biancheria intima - ha anche una pistola calibro 6,37 - senza marca e con matricola abrasa - e un caricatore con 4 cartucce e un colpo in canna. E' paradossale quanto è accaduto all'ospedale di Canicattì e che ha portato - ad opera dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia - all'arresto del novantenne C. B..

L’anziano, originario di Camastra, era stato ricoverato durante il pomeriggio, ma il suo comportamento estremamente circospetto aveva lasciato perplessi i sanitari che se ne stavano prendendo cura - ricostruiscono dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - .

Dalla direzione dell’ospedale è dunque stata inoltrata una segnalazione ai militari dell'Arma. I carabinieri della compagnia di Canicatì, che è coordinata dal capitano Luigi Pacifico, hanno subito verificato i numerosi precedenti in materia di armi accumulati dall’anziano. Per precauzione, è stato deciso di approfondire. Ed è stato così scoperto che tra gli indumenti portati per il ricovero, il novantenne deteneva illegalmente pistola e caricatore con 4 cartucce e colpo già in canna.

I militari, dopo aver messo in sicurezza e sequestrato l’arma che era pronta a far fuoco, hanno arrestato il pensionato che è rimasto in custodia nella struttura ospedaliera. Le indagini, naturalmente, proseguono anche per accertare il motivo per il quale C. B. si era fatto ricoverare in ospedale con una pistola. L'arma verrà inviata al Ris che dovrà sottoporla ad accurati esami, sia per tracciarne - qualora possibile - la provenienza che per stabilire se la calibro 6,37 sia stata utilizzata o meno ed eventualmente in quali fatti criminali.