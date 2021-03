Ricovero disabili, Asp condannata a pagare 400 mila euro ricorre in appello

Il tribunale di Agrigento ha condannato l'Asp a pagare oltre 400 mila euro, quale quota di compartecipazione pari al 40%, per il ricovero dei 12 disabili psichici di Campobello di Licata. A citare l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento chiedendo il pagamento – per gli anni 2011-2016 – di complessivi 506 mila euro, pari al 50% della spesa sostenuta era stato il Comune di Campobello di Licata. L'Asp ha però già deciso di proporre appello contro la sentenza resa lo scorso 12 febbraio dal tribunale di Agrigento in favore del Comune di Campobello di Licata. Una decisione presa “per difendere la legittimità e la correttezza dell’operato dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento – ha scritto l’ente – e per ottenere l’integrale riforma della sentenza di primo grado, evitando il pagamento di somme non ritenute dovute”.

Era l’inizio di giugno del 2018 quando, appunto, il Comune di Campobello di Licata ha chiesto al tribunale di Agrigento di ritenere e dichiarare il diritto alla quota di compartecipazione del 50 per cento della spesa sostenuta negli anni 2011/2016, al netto della quota regionale e della compartecipazione degli assistiti, per il ricovero in comunità alloggio idonee di 12 concittadini affetti da disabilità psichica. Il Municipio chiedeva quindi la condanna dell’azienda sanitaria provinciale al pagamento di complessivi 506 mila euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma da quantificarsi in corso di giudizio. Il tribunale ha poi appunto condannato l’Asp al pagamento di 404.800 euro, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in 6.634 euro. Sentenza che, appunto, l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha deciso di impugnare in appello.