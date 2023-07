Disabile ottiene il ricovero in una struttura ma il Comune "snobba" la sentenza: condannato dal Tar

Disabile psichico ottiene dal Tar il ricovero in una struttura di Santa Elisabetta a carico del Comune di Agrigento ma l'ente non adempie alla sentenza e viene condannato.

La prima istanza era stata rigettata da Palazzo dei Giganti per mancanza di fondi in bilancio. Il disabile, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, aveva proposto ricorso al Tar Sicilia di Palermo che gli riconosceva il diritto ad essere immediatamente inserito nella Comunità alloggio per disabili psichici richiesta.

Il Comune di Agrigento, tuttavia, non provvedeva a formalizzare il ricovero nella struttura e il disabile, tramite formale atto di invito, sollecitava l’amministrazione comunale a dare esecuzione al giudicato. Neppure dopo questo passaggio l'ente accoglieva la richiesta tanto che i suoi legali si rivolgevano ancora al Tar per chiedere l'esecuzione della sentenza.

I giudici, adesso, ritenendo fondate le argomentazioni difensive, hanno accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione comunale di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza a dare esecuzione al giudicato.

Inoltre, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte del Comune di Agrigento, il Tar ha provveduto a nominare commissario ad acta, il dirigente del dipartimento delle Autonomie locali dell'assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, oltre a condannare l'ente al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora in misura pari a 20 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.