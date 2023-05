Reparti sempre più vuoti: malattie infettive stoppa i ricoveri e niente visite di cardiologia

Stop ai ricoveri nel reparto di malattie infettive di Ribera e niente visite specialistiche a Cardiologia al "San Giovanni di Dio". Dopo il caso di Canicattì sono altre due realtà del territorio a segnare il passo a causa di un'ormai cronica mancanza di personale.

A raccontare la vicenda è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Stando a quanto riportato, infatti, ad oggi coloro che necessitano di un ricovero a Malattie infettive (reparto lungamente atteso dagli agrigentini) vengono dirottati verso Gela, Caltanissetta o Palermo perché l'unico medico infettivologo in servizio non garantisce appunto i ricoveri.

Simile la situazione a Cardiologia, dove negli ultimi mesi si sono registrate più dimissioni dall'incarico: in questo caso, secondo La Sicilia, ad essere sospese sono proprio le visite specialistiche.

L'azienda sanitaria, dal suo canto, replica sostenendo che si tratta di "fughe in avanti" e di "notizie date alla stampa solo per creare il caso", sostenendo che nel caso di malattie infettive è vero che vi è un solo medico specialista in servizio, ma lo stesso è collaborato da altri professionisti.