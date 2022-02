Viene ricoverata per accertamenti e lascia i suoi tre anelli nel comodino: rubati

Viene ricoverata all’ospedale “San Giovanni di Dio” per essere sottoposta ad una serie di accertamenti sanitari e dopo l’assegnazione del letto, in reparto, la settantottenne agrigentina si leva gli anelli d’oro che ha alle dita e le ripone nel cassetto del comodino accanto al posto letto. Un gesto forse quasi naturale, per evitare di pregiudicare gli accertamenti sanitari e per scongiurare di smarrire i tre anelli portandoli al seguito e levadoli al bisogno. Un gesto che alla pensionata è però costato assai caro perché quei tre anelli d’oro sono praticamente scomparsi. Rubati.

Qualcuno, approfittando del fatto che la donna era fuori dalla stanza e si stava sottoponendo ad alcuni accertamenti sanitari, senza essere visto, né tantomeno sentito, ha aperto, con nonchalance, il cassetto e si è appropriato dei anelli. La settantottenne, fatta la scoperta, fra ira e choc perché non immaginava che una cosa del genere potesse accadere in ospedale, non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia di Stato e formalizzare – a carico di ignoti – una denuncia di furto. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno già avviato le indagini del caso.