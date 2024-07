Esclusa dai contributi per non avere dichiarato il possesso di tre asini, il Tar dà ragione a una società licatese

Esclusa da un finanziamento per non avere dichiarato il possesso di tre asini, una società agricola di Licata fa ricorso al Tar e ottiene il contributo.

A ricostruire la vicenda, con una nota, è l'avvocato Girolamo Rubino, legale della ditta che ha presentato ricorso. La domanda di finanziamento, per l'anno 2015, era stata esaminata e approvata dal dipartimento dell'agricoltura dell’assessorato regionale.

"La società - spiega Rubino -, confidando nella legittima convinzione di poter contare sull'aiuto economico previsto dalla misura, effettuava cospicui investimenti per opere di miglioramento fondiario e successivamente presentava apposita richiesta di finanziamento anche per le annualità 2016-2017-2018".

Tuttavia, nel 2019, a distanza di più di tre anni dall’avvio del progetto, l'unità operativa del dipartimento dell’Agricoltura dell’assessorato regionale, fra le dichiarazioni della società e la banca dati nazionale, relativa alla consistenza zootecnica della società, aveva bocciato la richiesta.

In particolare, la discrepanza rilevata dall’amministrazione regionale era relativa alla presenza di tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento.

La difesa della società ha rilevato che i tre animali erano utilizzati per il trekking e, quindi, non erano riconducibili a un “uso biologico”. Tesi che è stata accolta dai giudici del Tar che hanno dato il via libera all'erogazione del finanziamento per le annualità dal 2015 al 2018.

