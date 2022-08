Venne esclusa da procedure per il Pnrr, professionista potrà accedere agli atti

E' stata esclusa senza motivazione dalla procedura per il reclutamento di esperti nell'ambito del Pnrr, professionista narese potrà accedere alla documentazione delle procedure e valutare, così, un nuovo ricorso.

A deciderlo è stato il Tar del Lazio: la donna, 54 anni, dopo l'esclusione da parte della Presidenza del consiglio dei ministri aveva appunto richiesto l'accesso agli accesso agli atti, ottenendo però solo una risposta parziale, cioè la documentazione oscurata dei nominativi di tutti i candidati inclusi nell’elenco trasmesso alla Regione.

La candidata, quindi, con il patrocinio dell'avvocato Rubino, ha presentato ricorso al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento del "silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata e l’accertamento dell’obbligo per la presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire gli atti della procedura selettiva, al fine di conoscere le ragioni per le quali veniva esclusa dalla procedura concorsuale". Questo perchè, ha evidenziato il legale, "la Presidenza del Consiglio ha finito con il sacrificare gli interessi della candidata alla procedura selettiva, primo fra tutti quello relativo a conoscere ed avere accesso agli atti della procedura concorsuale al fine, anche, di tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi".

Il Tar del Lazio, quindi, accogliendo in toto il ricorso, ha ordinato di consentire l’accesso ai documenti richiesti dalla candidata, oltre a condannare la stessa amministrazione al pagamento delle spese legali.