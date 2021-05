Stop ad azienda agricola in zona naturalistica, il Cga ribalta tutto: mancava il contraddittorio

Realizzazione di un'azienda agricola a Lampedusa, la Regione "smentisce" l'operato del Comune di Lampedusa. Tutto parte dalla richiesta da parte della società agricola Idds, con sede in provincia di Bergamo, di realizzare una nuova costruzione da destinare appunto ad attività imprenditoriale in un'area che ricadeva in sito naturalistico inserito nella cd rete Natura 2000. Un fatto che richiedeva una certificazione di valutazione di incidenza ambientale, con la quale il Comune deve valutare se il progetto possa determinare impatti negativi per l’habitat e la fauna tutelati. Il Comune di Lampedusa si era però espresso in senso negativo.

La società, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino ed Emilia Vinti, ha però proposto ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana evidenziando "molteplici profili di illegittimità della determinazione del Comune, tra i quali l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista obbligatoriamente dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, ed il conseguente difetto d’istruttoria e di motivazione".

Il Cga, accogliendo le tesi difensive, ha accolto il ricorso in relazione all’omesso contraddittorio procedimentale, all’illegittimità delle prescrizioni imposte dal Comune, nonché al difetto di motivazione. Insomma, se il Comune avesse accolto il contraddittorio sarebbe giunto ad una conclusione diversa da quella raggiunta. Il presidente della Regione ha quindi accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento del Municipio, il quale dovrà adottare una nuova valutazione di incidenza ambientale nel rispetto del contraddittorio e delle difese.