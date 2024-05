Elezioni 2024, il Tribunale amministrativo deciderà oggi sulle liste escluse a Naro

Sarà depositata in giornata la sentenza da parte del Tar di Palermo sui ricorsi elettorali proposti dalle liste "Magica Naro" e "Uniti per Naro" a sostegno dei candidati sindaco Milco Dalacchi e Roberto Barberi, escluse nei giorni scorsi per alcuni "difetti insanabili" riscontrati dalla commissione elettorale di Canicattì.

I due candidati, difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno immediatamente proposto ricorso per essere riammessi alla competizione elettorale che vede al momento unica candidata sindaco Maria Grazia Brandara.

Tutto mentre il dibattito politico a Naro si è fatto rovente, con più o meno espliciti scambi di accuse tra le varie fazioni rispetto a eventuali responsabilità rispetto all'errore riscontrato dalla commissione. Solo ieri la lista a sostegno di Brandara ha diffuso una lettera molto dura con cui si scaglia contro una "macchina del fango" che si sarebbe attivata proprio in questi giorni.