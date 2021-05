"Wedding Awards", alla categoria banchetto trionfa il castello Chiaramonte

Una sala trattenimenti dell'Agrigentino vince l'ottava edizione del prestigioso "Wedding Awards". Al contest hanno partecipato oltre 62.000 aziende registrate sul portale. "In questa edizione - fanno sapere dal direttivo - in via del tutto eccezionale, si attribuisce il riconoscimento sia ai migliori professionisti del 2019, ultima stagione di matrimoni celebrati con normalità, che a quelli del 2020, anno nel quale hanno dovuto rivedere le proprie agende e supportare le coppie in condizioni straordinarie. Ciò che apporta valore ai Wedding Awards è il metodo di assegnazione, essendo l’unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi che hanno usufruito dei loro servizi". A vincere l'edizione 2021, nella categoria "Banchetto" è stato il Castello Chiaramonte.

"Castello Chiaramonte - si legge in una nota - professionista di riferimento del settore nuziale di Siculiana, ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Banchetto. Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del paese. Castello Chiaramonte ha ottenuto un totale di 85 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è di 4.9 su 5.0. Quest'anno, i premi sono basati su più di 7 milioni di recensioni raccolte all’interno del portale. Una cifra importante che è in continuo aumento e che permette ai professionisti premiati di sentirsi estremamente orgogliosi e di mantenere intatta la motivazione per conservare il loro premio edizione dopo edizione, specialmente quest'anno, che più che mai hanno bisogno di mostrare l'alta qualità del loro lavoro. La novità è che, eccezionalmente, durante la pandemia in cui non è possibile celebrare le nozze con normalità, le coppie possono dare la loro opinione sulla gestione dei loro fornitori in termini di flessibilità, attenzione, riprogrammazione e rinvio della celebrazione.