Riciclo di carta e cartone, Agrigento nella parte bassa della classifica regionale: l'incremento è solo dell'1 per cento

La città dei templi non brilla nella classifica regionale - diffusa dal Comieco - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica - che riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone in Sicilia.

C’è stato un aumento pressoché diffuso in quasi tutta l’isola, con una media del 2,7 per cento. Ma la provincia di Agrigento si ferma all’1 per cento.

Il miglior risultato lo ha ottenuto la provincia di Messina con un +19%, trainata dalla performance della città che, in controtendenza rispetto agli altri capoluoghi, cresce del 53% raccogliendo i frutti della programmazione legata allo sviluppo di raccolta.

In ogni caso, nonostante la pandemia e le restrizioni che ne sono derivate, sono state raccolte e correttamente avviate a riciclo, in tutta l’isola, ben 177.066 tonnellate di carta e cartone, 4.611 in più rispetto all’anno precedente.

La raccolta per provincia

Analizzando i dati di dettaglio, a livello provinciale crescono in modo considerevole - rispetto al 2019 - Messina (+19%), Enna (+13%) e Trapani (+12%). Seguite da Ragusa (+7%), Siracusa (+2,8%) e Agrigento (+1%). Stabile la provincia di Caltanissetta. In calo, invece, le province di Catania (-6%) e Palermo (-1,5%), i cui capoluoghi risentono di problemi legati all’organizzazione della raccolta differenziata. La città di Messina, in controtendenza rispetto a questi ultimi, vede aumentare la propria raccolta del 53% grazie all’estensione del porta a porta cittadino, contribuendo in maniera considerevole al dato provinciale.