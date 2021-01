D'Angelo scrive a Musumeci: "Troppi contagi, Ravanusa diventi zona rossa"

Troppi contagi, il comune di Ravanusa chiede al presidente della Regione Musumeci di rendere "zona rossa" la città dopo l'impennata di casi di Covid-19 registratisi in questi giorni.

"Prima di inviare la richiesta - spiega il primo cittadino - ho riunito la giunta e sentito l'unità di crisi. Sono in contatto costante anche con l'onorevole Giusi Savarino che sta seguendo l'evolversi della situazione all'Asp di Agrigento e si farà portavoce, dopo le valutazioni dell'Azienda Sanitaria, delle richieste del territorio con il presidente della Regione siciliana".

Nella richiesta D'Angelo evidenzia come, ad oggi, "risulta difficile limitare un ulteriore aumento dei casi senza l’intervento di misure drastiche volte a limitare la mobilità dei cittadini di Ravanusa" e che "appare necessaria una maggiore dotazione di forze dell’ordine per un controllo capillare del centro urbano". Misure aggiuntive che potrebbero arrivare solo dopo l'individuazione della zona rossa, che in breve tempo potrebbe consentire il diffondersi del virus.