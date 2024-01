Si sottopone ad un intervento al naso ma poi si ammala di polmonite: chiesti i danni

Si sottopone ad un intervento al naso e si sarebbe ritrovato a doversi confrontare con una grave insufficienza respiratoria e una polmonite. Per questo motivo un paziente che si è rivolto ad un ospedale dell'Agrigentino si è rivolto al tribunale di Sciacca per chiedere il pagamento di un risarcimento per danni riportati a causa di una malpractice medica.

I fatti si sono svolti 2 anni fa. L'uomo si era dovuto sottoporre ad un intervento di rinosettoplastica, condotto in anestesia generale ed intubazione orotracheale per correggere il setto nasale. Qualcosa, stando all'accusa, deve però essere andato male: al suo risveglio il paziente è andato incontro ad una seria insufficienza respiratoria acuta e ad una polmonite ab ingestis, dovuta ad una ingestione di liquido.

Una situazione che lo ha costretto a lunghe cure e che lo ha soprattutto spinto ad agire legalmente contro l'Azienda sanitaria: l'uomo si è infatti rivolto ad un legale ed ha richiesto al Tribunale di Sciacca, dopo la nomina di un collegio peritale, di "accertare e dichiarare i profili di responsabilità dell'Asp di Agrigento"

nell'atto meglio specificato e, conseguentemente procedere alla quantificazione dei danni subiti, patrimoniali e non.

L'Azienda sanitaria, ovviamente, si sta costituendo in giudizio per resistere alla richiesta di risarcimento ritenendo che l'operato dei propri medici sia stato corretto. Come molto spesso accade, l'incarico è stato affidato a legali esterni dato che l'avvocato dell'Asp è già "gravato" da numerosi altri casi.