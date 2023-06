Riceve due Sms sul cellulare e scopre d'aver appena pagato oltre 1.200 euro per acquisti mai fatti

Riceve, nel giro di pochi minuti, due Sms sul cellulare con i quali gli viene comunicato il pagamento di 982 euro e 292 per acquisti appena effettuati. Peccato però che il canicattinese cinquantottenne non soltanto non aveva speso neanche un centesimo di euro, ma su quel sito internet di Roma non c'era proprio mai stato. L'uomo ha subito bloccato la sua carta di credito, rilasciata da un istituto bancario, ed è corso al commissariato di polizia per denunciare la frode appena subita. Il canicattinese ha specificato di non aver mai dato a nessuno la propria carta di credito.

Quanto è avvenuto non è altro che l'ennesimo caso registratosi in provincia di Agrigento dove, al pari di altre realtà della penisola, è ormai un crescendo di frodi e truffe. La polizia ha, naturalmente, avviato le indagini per cercare, laddove possibile, di raccogliere elementi investigativi utili all'identificazione dei balordi criminali del web.