Dilaga l'abusivismo commerciale a San Leone, condannato e arrestato un ambulante

Sono quasi sempre – tranne quando piove o soffia un forte vento – piazzati sulla terrazza a mare di viale Falcone-Borsellino a San Leone. Nonostante gli innumerevoli controlli, seguiti dal consueto fuggi-fuggi, e i tanti appelli affinché si possa trovare una soluzione per contrastare veramente il fenomeno dell’abusivismo commerciale, gli ambulanti – extracomunitari per la maggior parte – ogni fine settimana sono sempre allo stesso posto. E piazzano bancarelle sulle quali espongono cianfrusaglie o merce con tanto di marchi contraffatti. Uno di loro però, nelle ultime ore, è finito in carcere.

Ed è forse il primo caso che si registra nella città dei Templi. Di norma, durante i blitz a San Leone così come al viale Della Vittoria o in via Gioeni e a Porta di Ponte, si registra la fuga dei commercianti ambulanti abusivi e il sequestro della merce. Qualcuno, raramente, viene bloccato e denunciato alla Procura della Repubblica. In questo caso, invece, un senegalese di 48 anni dopo la condanna, del tribunale di Agrigento, a 7 mesi di reclusione, è finito alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Ad eseguire l’ordine di carcerazione, in esecuzione appunto di un provvedimento del tribunale, sono stati i carabinieri. L’immigrato dovrà scontare sette mesi di reclusione per le ipotesi di reato di ricettazione e vendita di prodotti contraffatti.

La situazione dell’abusivismo commerciale, così come evidenziato di recente Giuseppe Di Rosa: vice presidente provinciale del Codacons di Agrigento, resta comunque “fuori controllo”.