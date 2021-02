"Scorazzavano in sella ad un ciclomotore rubato", nei guai due minorenni

I ragazzini sono stati fermati e controllati, dai carabinieri, al Quadrivio Spinasanta. Sono stati denunciati alla Procura per ricettazione

Sono stati trovati in sella ad un ciclomotore, un Piaggio Liberty, che era stato rubato lo scorso 16 febbraio nel rione di Fontanelle. Due minorenni sono stati denunciati, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di ricettazione.

I due giovanissimi sono incappati in un posto di controllo dei militari del nucleo operativo e radiomobile al Quadrivio Spinasanta. Inevitabilmente, la verifica sul Piaggio Liberty ha subito fatto emergere che su quel ciclomotore c'era una denuncia - a carico di ignoti - furto. Per i due ragazzini è dunque scattata la denuncia, per ricettazione. Il ciclomotore è stato, naturalmente, posto sotto sequestro e, ad accertamenti investigativi conclusi, verrà restituito al legittimo proprietario.