Finì a processo per ricettazione di un'auto, la sentenza del giudice: "Non doversi procedere"

"Non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità". E' questa la sentenza pronunciata dal giudice monocratico, Antonella Ciraulo, del tribunale di Agrigento per l'imputato Emanuele Micciché, 32 anni, difeso dall'avvocato di fiducia Daniele Re.

L'uomo era stato citato in giudizio per ricettazione "perché per procurarsi un profitto acquistava o comunque riceveva un'autovettura, Fiat Seicento, oggetto di furto il 24 aprile del 2019". Reato che - secondo l'accusa - era stato commesso a Favara.

Il giudice della seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha adesso pronunciato sentenza di non doversi procedere.