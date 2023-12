Diportista disperso nel mare di San Leone: ricerche a largo ancora senza esiti

Non hanno ancora avuto esito le operazioni Sar (acronimo in inglese di ricerca e salvataggio) attivate ieri dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in soccorso di un diportista 45enne che, ieri, era uscito da casa per una battuta di pesca ma non era mai tornato.

A denunciare la scomparsa sono stati innanziatutto i familiari, e da lì sono scattate le ricerche in mare. In campo oltre alle motovedette della Guardia costiera, anche alcuni pescatori volontari, un mezzo aereo e i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Le attività sono proseguite per tutta la giornata di ieri e si sono fermate solo una volta giunta la notte. Da quanto trapela, l'imbarcazione dell'uomo sarebbe stata ritrovata in fondo al mare, a circa 6 miglia nella direttrice della foce del fiume Naro.