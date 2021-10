Controllato in via Imera risulta essere ricercato: catanese arrestato e messo ai domiciliari

E’ stato fermato e controllato in via Imera ad Agrigento. Subito i poliziotti della sezione Volanti – in quello che avrebbe dovuto essere un ordinario posto di controllo – hanno accertato che sul 46enne catanese c’era un provvedimento di aggravamento della misura cautelare alla quale era già sottoposto. L’uomo è stato, in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Catania, posto agli arresti domiciliari in casa dei parenti dove, appunto, ad Agrigento si trovava.