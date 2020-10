"Ricatti ad una coppia per costringerla a ritirare il ricorso", chiesta condanna per dirigente ex Provincia

Un anno di reclusione ma - secondo il pubblico ministero Sara Varazi - non fu tentata concussione: il reato per il quale andrebbe condannato è "tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità". Alla richiesta di pena della Procura replicherà - il prossimo 11 dicembre - il difensore, l'avvocato Antonino Gaziano. Poi il giudice dell'udienza preliminare Stefano Zammuto emetterà il verdetto.

Il processo, in corso con rito abbreviato, è quello a carico dell'ingegnere Filippo Napoli, 57 anni, responsabile del settore Infrastrutture del Libero Consorzio. Il professionista è imputato di tentata concussione - anche se, adesso il pm chiede di riqualificare il reato nell'ipotesi meno grave - perchè avrebbe minacciato una coppia di coniugi di Licata di attivare le procedure di revoca dei passi carrabili se non avessero ritirato un'istanza di annullamento di un'asta pubblica.

La vicenda risale al 7 ottobre del 2014. Napoli avrebbe tentato di imporre il ritiro di un'istanza di annullamento, relativa alla vendita di un relitto stradale, che era stato aggiudicato ad altri privati e la coppia rivendicava. Il funzionario, per convincerli a non dare seguito al contenzioso, avrebbe prospettato di revocare loro le autorizzazioni per la collocazione di alcuni passi carrabili.