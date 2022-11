"Violazione degli obblighi di assistenza familiare", deve scontare 3 mesi: arrestato

Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Reato commesso a Ribera, fra l’agosto del 2010 e il settembre dell’anno successivo. E’ per scontare tre mesi di reclusione, proprio per questi fatti, che i carabinieri hanno arrestato – in esecuzione di una misura emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo – un operaio trentacinquenne, separato. L’uomo è stato, appunto, condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Dopo le formalità, è stato posto ai domiciliari.