Viola il divieto e si avvicina all'ex convivente: 42enne costretto a lasciare la città

Non avrebbe potuto avvicinarsi - per effetto di un divieto disposto dal gip del tribunale di Sciacca - ai luoghi frequentati dall'ex convivente. Avrebbe, stando all'accusa, però violato, ed anche più volte, le prescrizioni imposte dalla misura cautelare a suo carico, avvicinandosi alla persona offesa e proferendo nei suoi riguardi frasi minacciose. E' in esecuzione di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari che un quarantaduenne operaio è stato allontanato da Ribera. A suo carico è stato, infatti, firmato un divieto di dimora. Una misura cautelare personale che è stata eseguita dai carabinieri della tenenza cittadina.

A questo nuovo provvedimento si è arrivati, per effetto della decisione del gip appunto, dopo alcune indagini effettuate proprio dai militari dell'Arma. Indagini che hanno accertato come l'uomo, nonostante il divieto, si avvicinasse alla sua ex convivente: una casalinga trentaseienne.