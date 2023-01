La provincia nella morsa del vento, pannelli di lamiera piombano sulle auto a Ribera: due feriti

Tragedia sfiorata a Ribera a causa delle forti raffiche di vento che imperversano da questo pomeriggio: diversi metri quadrati di lastre di lamiera, usate come copertura del tetto dell'ultimo piano, sono cadute sul selciato colpendo alcune auto in sosta.

E' avvenuto in corso Umberto. Solo per una fortunata casualità nessuno si trovava in quel tratto di strada ed è stato colpito. Due anziani che si trovavano dentro le auto, tuttavia, hanno riportato lievi traumi.