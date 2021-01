Accerchiato, picchiato e rapinato: il ferito in ospedale ed è "caccia" al branco

Accerchiato, picchiato e rapinato di quanto aveva in tasca: circa 130 euro. Un tunisino è finito al pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato, oltre a vari traumi, anche una ferita provocata da un oggetto acuminato, presumibilmente un pezzo di vetro.

La rapina è stata messa a segno lunedì, lungo le strade del centro di Ribera. Ad accerchiare, all’improvviso, l’immigrato è stato un “branco” composto da cinque persone, verosimilmente connazionali. Gli hanno intimato di consegnare tutto quello che aveva con se, lo hanno strattonato, minacciato. Non è chiaro se il tunisino abbia provato a reagire, a resistere alla furia del gruppo. E’ certo però che il “branco” è riuscito a portargli via tutto quello che aveva in tasca dopo averlo ferito.

La vittima è finita in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e dove i medici gli hanno diagnosticato una ferita guaribile in circa sette giorni, salvo complicazioni. Una ferita che – stando a quanto trapela – sarebbe stata provocata da un oggetto acuminato, presumibilmente un pezzo di vetro. Dell’episodio di microcriminalità si stanno, naturalmente, già occupando i carabinieri della tenenza di Ribera, coordinati dal comando compagnia di Sciacca. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, formalizzata dal tunisino e hanno, subito, avviato le indagini. Appare scontato – ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo – che sia stata già monitorata l’area dove è stata messa a segno la razzia. Un controllo per stabilire se vi siano o meno presenti – e se naturalmente sono in funzione – impianti di video sorveglianza pubblici o privati. La presenza di eventuali telecamere funzionanti potrebbe naturalmente, come sempre avviene in casi di questo genere, contribuire a dare un’accelerata all’attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Ribera.