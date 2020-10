"Attesta falsamente d'aver effettuato visite domiciliari", pm chiede rinvio a giudizio per medico

Avrebbe "formato una serie di atti nei quali attestava di avere falsamente effettuato visite domiciliari ai propri assistiti non in grado di deambulare" e "con artifici e raggiri induceva in errore il personale dell'azienda sanitaria che erogava quale corrispettivo di prestazioni non prestate per l'importo complessivo netto di 3.543 euro, traendo un ingiusto profitto patrimoniale con pari danno per la parte offesa: Asp di Agrigento". E' per truffa aggravata che il pm ha chiesto il rinvio a giudizio di un medico di Medicina generale.

L'udienza preliminare, davanti al gup del tribunale di Sciacca, è stata fissata per il 14 gennaio prossimo. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha deciso, negli ultimi giorni, di affidare l'incarico professionale di difesa e rappresentanza ad un legale esterno all'ente: all'avvocato Calogero Barrile.

I fatti contestati al sanitario di Medicina generale sarebbero stati commessi a Ribera tra il 2017 e il 2019. L'Asp di Agrigento, individuata appunto quale parte offesa, per tutelare le ragioni e gli interessi anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno subito, ha deciso appunto di costituirsi parte civile.