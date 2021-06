"Tenta di colpire la moglie con la cintura", ma i bambini si mettono in mezzo: denunciato e allontanato marito violento

Ha tentato d'aggredire la moglie colpendola con una cintura di cuoio. E lo ha fatto davanti ai figli di 8 e 4 anni. Piccini che non hanno esitato a frapporsi fra mamma e papà, cercando di fatto di aiutare la madre. Il marito, un trentenne autista, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. L'ipotesi di reato contestata - dai carabinieri della tenenza di Ribera - è maltrattamenti in famiglia.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri nell'abitazione della coppia. Fra moglie, una casalinga 32enne, e marito, all'improvviso, è scoppiata l'ennesima lite. Ed è durante questa lite che l'uomo avrebbe - stando all'accusa - tentato d'aggredire la compagna di vita.

La donna nella denuncia formalizzata nei confronti del marito ha riferito di una situazione vessatoria che si protraeva dal 2012. A dire della casalinga sarebbe stata costretta a subire minacce e aggressioni da parte del marito particolarmente violento. L’uomo, oltre ad essere denunciato alla Procura di Sciacca, è stato allontanato in via precauzionale dalla casa familiare.