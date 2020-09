L'auto finita contro la rotonda della statale 115: il sessantenne era ubriaco, denunciato

E' risultato essere ubriaco il sessantenne di Sciacca che, nella notte fra sabato e domenica, è stato protagonista di un violento incidente stradale lungo la strada statale 115, all'altezza di contrada Verdura. Dei rilievi, per ricostruire la dinamica del sinistro stradale che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, e degli accertamenti si sono occupati i poliziotti della Stradale che sono coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale.

Il sessantenne, giunto all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca in codice rosso, è stato sottoposto, fra gli altri controlli sanitari, anche all'esame del sangue che non ha lasciato alcun dubbio: l'uomo guidava sotto l'effetto di alcol. E' stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza. Secondo la ricostruzione della dinamica, l'Alfa Romeo sarebbe finita contro la rotonda presente lungo la statale 115.