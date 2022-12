Sorpreso mentre rovista su un'auto parcheggiata, bloccato e denunciato 28enne

E’ stato sorpreso – dal proprietario dell’autovettura: un ispettore assicurativo di 44 anni – mentre rovistava all’interno dell’Audi A4 lasciata in sosta in via Conceria. Fra incredulità ed urla, il tunisino ventottenne, nullafacente e senza fissa dimora, è stato bloccato e i carabinieri lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Sciacca, per tentato furto. I controlli, subito effettuati dall’Arma, hanno permesso d’accertare che lo straniero risultava essere irregolare ed era anche senza alcun documento di riconoscimento.

L’immigrato è stato, come procedura prescrive, invitato a presentarsi in Questura per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano. Cosa che forse difficilmente farà. E’ stato comunque, intanto, denunciato per tentato furto aggravato visto che nel pieno del primissimo pomeriggio è stato sorpreso, e bloccato, mentre rovistava all’interno di una macchina lasciata in sosta sulla pubblica via. Soltanto la tempestività dei militari dell’Arma ha evitato la fuga.