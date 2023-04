Sorpreso in auto con cocaina ed eroina: 29enne resta in carcere

Ordinanza cautelare confermata: Ajmen Mahjoub, 29 anni, originario della Tunisia e residente a Ribera, arrestato il 12 marzo dalla polizia dopo essere stato sorpreso, insieme a un amico, con oltre trenta grammi di droga, resta in carcere.

I giudici del tribunale del riesame hanno rigettato il ricorso del difensore, l'avvocato Giovanni Forte, che chiedeva la revoca o un'attenuazione della misura. Insieme a Mahjoub era stato arrestato il 26enne di Ribera, Marco Ferraro, a cui il gip, in seguito, ha concesso i domiciliari in una casa di cura per tossicodipendenti: i due giovani erano stati sorpresi nei pressi dei caselli autostradali di Buonfornello, nel Palermitano, dopo avere fatto rifornimento di droga.

Alla fine, dalla perquisizione accurata eseguita nel cuore della notte, saltarono fuori 20 grammi di cocaina e 11 di eroina. I due erano stati bloccati a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio da Ferraro e sottoposti ad un controllo della polizia stradale, dopo che la Capitaneria aveva segnalato dei movimenti sospetti. Il tunisino ha subito consegnato un grammo di cocaina, la perquisizione ha consentito poi di trovare il resto della droga nascosta all'interno del passaruota posteriore.