"Azzardato sorpasso e incidente stradale che uccise 39enne", condannato per omicidio colposo

Due anni di reclusione per omicidio colposo, ma non aveva assunto bevande alcoliche quando, il 28 agosto del 2014, in contrada Strasatto a Ribera, si verificò l'incidente stradale. E' questa la sentenza pronunciata dai giudici del tribunale di Sciacca per il romeno Adrian Avram, di 32 anni. Il 9 aprile dell’anno successivo è morto, dopo un lungo ricovero all’ospedale di Caltanissetta, Gheorghe Avram, di 39 anni. I due viaggiavano sull’auto guidata da Adrian Avram.

Il giudice ha escluso la guida dell’imputato dopo avere assunto bevande alcoliche, ma la condanna è arrivata per l’azzardato sorpasso e l’elevata velocità e senza osservare attentamente le segnalazioni di svolta degli altri veicoli. Così Adrian Avram ha perso il controllo della Volkswagen Polo.

Il giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione per Adrian Avram, ma anche la sospensione della patente di guida per la durata di tre anni.