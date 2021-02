Strade provinciali del Riberese, sopralluogo dei tecnici per le opere di manutenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Effettuata oggi una verifica sullo stato della viabilità delle strade provinciali che interessano il comune di Ribera con la presenza del direttore del settore Infrastrutture stradali Michelangelo Di Carlo insieme al sindaco del comune di Ribera Matteo Ruvolo. Presenti anche l'Assessore ai Lavori Pubblici Tramuta, il Consigliere di Ribera Di Caro, il Capo Sezione del Libero Consorzio Roberto Bonfiglio e il direttore dei lavori Enresto Sferlazza. Nel corso dei sopralluoghi sono stati valutati gli interventi in corso sulla Sp. 86 “Ribera Magone SS 115” e sulla SPC 17 ex consortile Castellana – Camemi. I lavori sono in corso di realizzazione nell'ambito della manutenzione straordinaria della zona ed appaltati dal Libero Consorzio nel 2020. Si tratta di due strade provinciali molto frequentate che hanno anche una notevole importanza anche dal punto di vista agricolo, soprattutto la SPC 17.



Valutati anche gli interventi che riguardano la Sp 61 Montallegro Ribera nell'ambito dei lavori che riguardano la zona Ovest 3 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Lavori che interessano anche la frazione di Borgo Bonsignore. In quest'area sono previsti due lavori finanziati dalla Regione Siciliana attraverso i fondi del Patto con la Sicilia.

Individuati anche altri lavori da realizzare che interessano la zona Ovest del Libero Consorzio ed in particolare altre strade provinciali che attraversano il territorio riberese. Questi lavori saranno finanziati attraverso l'Accordo Quadro per il 2021 che dispone di fondi provenienti dal Ministero per le Infrastrutture e fondi della Regione Siciliana. Il Libero Consorzio provvederà, al più presto, alla progettazione e all'appalto dei lavori. Anche questi lavori interessano la viabilità di una zona che ha un forte impatto economico per la provincia di Agrigento, dove sono esistenti numerose imprese agricole. Soddisfazione per le ricadute che i lavori realizzati dal Libero Consorzio avranno sul territorio è stata espressa dal Sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, il quale ha sottolineato l'esigenza di dare immediate risposte ai settori produttivi dell'area ed in particolare al mondo agricolo.