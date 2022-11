Statua della Madonna imbratta e scritte blasfeme, il sindaco ha presentato denuncia

Non ci sono telecamere di videosorveglianza. E questo sicuramente non aiuterà l'attività investigativa. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, ha comunque già formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per quanto avvenuto la notte di Halloween in piazza Sant'Antonio.

Dei vandali, o forse è meglio definirli delinquenti, hanno imbrattato, con vernice di colore nero, la statua della Madonna con il bambino Gesù e una targa commemorativa affissa, nello stesso luogo, in ricordo di alcuni minori riberesi deceduti accidentalmente per l'esplosione di una mina nel dopoguerra del secondo conflitto mondiale. Denuncia, per danneggiamento, è stata naturalmente fatta anche per le scritte blasfeme - fatte con vernice rossa e nera - sugli arredi urbani (su una panchina e un vaso ornamentale) della piazza.

Il danno è stato quantificato in circa 500 euro e non è, naturalmente, coperto da polizza assicurativa. Delle indagini, ancor prima di raccogliere la denuncia del primo cittadino, si stavano già occupando, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Sciacca, i carabinieri della tenenza cittadina.

Esteraffo per l'accaduto anche l'arciprete di Ribera don Giuseppe Argento: "Un episodio che testimonia come, ormai, siamo diventati portatori di valori e tradizioni che non ci appartengono".