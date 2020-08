Sbarcano a Ribera e scappano: 6 tunisini bloccati, una decina ancora in fuga

Un barchino con una quindicina di migranti a bordo è riuscito ad arrivare fino alla spiaggia di Piana Grande a Ribera. I tunisini non appena toccata terraferma sono scappati, provando a far perdere le loro tracce. Sei sono stati già bloccati dai carabinieri, ma sono ancora in corso le ricerche - che si stanno concentrando sulle campagne circostanti - di coloro che, al momento, sono riusciti ad allontanarsi.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno, di fatto, assistito all'approdo autonomo. Il barchino, con circa 15 persone a bordo, è riuscito infatti a giungere fino a riva senza che si innescassero allarmi o soccorsi.

Sbarchi analoghi - sempre "fantasma" - si sono registrati anche fra Marsala e Mazara del Vallo. Appare pertanto probabile che tutte queste imbarcazioni abbiano seguito, grosso modo, la medesima rotta. Per i due approdi autonomi del Trapanese, nonostante le ricerche, non sono stati trovati migranti. Ieri fino a tarda sera sono proseguite le ricerche di un gruppo che avrebbe viaggiato con una barca in vetroresina, ritrovata a Tre Fontane (Campobello di Mazara) con un motore di 150 cavalli ancora integro. Secondo il racconto di un testimone una ventina di persone avrebbe lasciato il natante sotto costa, facendo perdere le loro tracce nell’entroterra. Un episodio analogo è avvenuto nei pressi di Capo Feto (Mazara del Vallo) nella notte tra lunedì e martedì, con un barchino di 4-5 metri ritrovato a ridosso della costa, da cui si sarebbero allontanate dieci persone.