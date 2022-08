Conclusi i lavori a Borgo Bonsignore, Musumeci: "Il più vasto recupero di architettura"

Giornata di festa al Borgo Bonsignore, nel territorio di Ribera, nell’Agrigentino, dove sono nella fase conclusiva i lavori di recupero e restauro del Borgo realizzato nel 1940. Ad accogliere il presidente della Regione Nello Musumeci, accompagnato dall'assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto, c'erano il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, una delegazione del consiglio comunale e il soprintendente per i Beni culturali di Agrigento, Michele Benfari.

"Abbiamo il dovere - ha sottolineato Musumeci - di recuperare l'edilizia pubblica. Questo è un immobile della Regione, guai se dovessimo abbandonarlo al suo destino. È un luogo che rappresenta una delle più importanti architetture rurali del Novecento, che stiamo recuperando. Tra gli obiettivi del governo c'è proprio la valorizzazione dei borghi rurali degli anni Trenta".



Partendo dalla chiesa, il governatore ha percorso il perimetro della piazza quadrata sulla quale si affacciano gli otto edifici in cui si articola il borgo: oltre al luogo di culto, anche il dispensario medico, la scuola, gli uffici dell'ente di bonifica e del podestà, la trattoria, l'ufficio postale e la caserma dei carabinieri.

Gli interventi, finanziati con 2,2 milioni di euro dalla Regione Siciliana, sono stati portati avanti nel rispetto delle opere e dei materiali originari avvalendosi anche di un’analisi filologica e storica resa possibile dalla grande quantità di documentazione fotografica a disposizione.



Nel borgo, il presidente ha inoltre visitato la mostra "La città aurea" dedicata alla nascita della comunità e, in generale, all’architettura degli anni Trenta nell’Agrigentino. Successivamente, ha assistito al concerto a cura del conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera. Nel corso dell'evento è stato anche reso omaggio all’archeologo Sebastiano Tusa con l'interpretazione dell'attore Alfonso Veneroso su testo di Fulvia Toscano.

Il progetto che coinvolge Borgo Bonsignore prevede anche un’esposizione permanente per raccontarne la storia attraverso antichi filmati dell'archivio storico dell’Istituto Luce e fotografie d'epoca. Il piccolo centro fu realizzato nel 1940, su progetto di Donato Mendolia, dall'ente nazionale per la colonizzazione del latifondo e venne intitolato ad Antonio Bonsignore, capitano dei carabinieri di Agrigento, caduto in combattimento durante la campagna in Africa qualche anno prima.