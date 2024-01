Armati di coltello e cacciavite rapinano una tabaccheria: in 2 portano via 1.500 euro

Armati di coltello e cacciavite, e con il volto travisato, hanno fatto irruzione, all'orario di chiusura, nella tabaccheria di via Parlapiano a Ribera. Al gestore dell'attività commerciale, i due hanno immediatamente intimato di consegnare loro tutto il denaro in cassa. Il commerciante 42enne non soltanto ha esitato, ma ha anche provato a reagire. Dopo una breve colluttazione, arraffati i soldi che erano in cassa - ben 1.500 euro - i due delinquenti sono scappati.

Delle ricerche prima e delle indagini, tutt'ora in corso, si stanno occupando i carabinieri della tenenza cittadina. Militari dell'Arma che pare abbiano già raccolto alcune testimonianze, oltre a verificare l'eventuale presenza ed utilità di impianti di videosorveglianza. L'episodio di microcriminalità si è verificato nella serata, poco prima dell'orario di chiusura della tabaccheria, di giovedì.

I due pare che siano fuggiti a bordo di un'autovettura e di un furgone che erano guidati da altre due persone, due "compari" che - stando a quanto è emerso - avrebbero svolto il compito di "palo".

Il danno provocato al commerciante 42enne non è risultato essere "coperto" da polizza assicurativa.