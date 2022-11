Due tunisini aggrediti a coltellate in pieno centro: "Ci hanno rapinato"

Due tunisini sprovvisti di documenti e probabilmente arrivati in questo periodo a Ribera per la raccolta della arance sono rimasti feriti nella tarda serata di sabato in via Garibaldi. nel centro crispino.

La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia. Uno è stato colpito con una bottiglia e l'altro presenta una ferita da taglio al gluteo. Sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ribera e i due trasferiti all'ospedale di Sciacca. Non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di verificare le ragioni di quanto accaduto in pieno centro,vicino a un distributore di carburante.

Durante le ore successive ai fatti di via Garibaldi sarebbe emersa l'ipotesi, forse indicata dagli stessi extracomunitari, che i due abbiano subito un'aggressione, una vera e propria rapina. Ai due tunisini sarebbe stata portata via una piccola somma di denaro e un telefono cellulare.