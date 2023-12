Niente parapetti e ponteggio a norma: denunciato imprenditore

Non avrebbe predisposto la squadra emergenze, non avrebbe installato gli estintori, né i parapetti e avrebbe utilizzato un ponteggio non a norma. Ma avrebbe anche omesso di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria. Ad essere denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato l'amministratore unico di una impresa, un imprenditore trentenne. L'attività imprenditoriale, per gravi violazioni in materia di sicurezza, è stata sospesa e sono state elevate ammende e sanzioni per oltre 37 mila euro.

Ad effettuare il nuovo controllo, per accertare che tutte le norme sulla sicurezza nel cantiere allestito lungo la statale 338 "Di Ribera" fossero rispettate, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Agrigento. Accanto a loro anche i colleghi della tenenza cittadina e gli ispettori della Regione.