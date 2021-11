"Ospita sette clandestini in un alloggio con l'allaccio elettrico abusivo", arrestato 47enne

I carabinieri di Ribera hanno arrestato un quarantasettenne accusato di ospitare, all'interno di una casa di sua proprietà, 7 cittadini extracomunitari irregolari e privi di documenti di identità.

Nel corso dell’attività di controllo, eseguita insieme ad una squadra di tecnici verificatori dell’Enel, sarebbe emerso, secondo quanto reso noto dai carabinieri, con una nota diffusa dal comando provinciale, che l’abitazione veniva alimentata di energia elettrica mediante la manomissione e l’allaccio abusivo del contatore alla rete elettrica.

Al termine delle procedure di identificazione degli stranieri, due di questi risultavano destinatari di misure restrittive. Un 47enne di origine marocchina, in particolare, era destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Prato dovendo scontare un anno e 10 mesi di reclusione per reati in materia di spaccio di stupefacenti commessi nel 2020.

Su un tunisino di 37 anni, risultava pendente un analogo provvedimento di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, dovendo scontare un anno e 8 mesi di reclusione per rapina.

I due sono stati quindi arrestati e portati in carcere mentre gli altri cinque, di nazionalità egiziana e marocchina di età compresa tra i 21 e 43 anni, sono stati segnalati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento per l’eventuale provvedimento di espulsione o regolarizzazione sul territorio.

Il proprietario dell’immobile, su disposizione della Procura di Sciacca, è stato rimesso in libertà in attesa del processo.