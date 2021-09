Operazione antidroga "Drive in", altri cinque indagati lasciano il carcere

I giudici del Riesame devono pronunciarsi adesso su un'ultima posizione tra coloro che erano stati sottoposti a custodia cautelare in cella. Gli altri sono stati tutti rimessi in libertà

Altri 5 indagati dell'inchiesta antidroga "Drive in" - eseguita dai carabinieri di Ribera - sono stati scarcerati.

E' stato sottoposto al divieto di dimora a Ribera e Sciacca Yosef Essid , di 24 anni, tunisino, difeso dall'avvocato Giuseppe Tramuta. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Palermo. A distanza di poche ore il tribunale del Riesame ha assunto la stessa decisione per altri quattro indagati: Mohammed Ghazel, 28 anni; Amed Ben Hedi di 38; Baimen Maju di 24 e Yesri Essid di 25 . Anche quest i indagati sono tutti difensi dall'avvocato Giuseppe Tramuta.