Lutto a Ribera: l'ex sindaco Gullo muore nel giorno del suo centesimo compleanno

Lutto a Ribera: è morto, ieri, nel giorno del suo centesimo compleanno l'ex sindaco Stefano Gullo. Avvocato, eletto nelle fila del partito comunista, è stato il secondo primo cittadino dell'era repubblicana nel 1952.

Gullo, che viveva a Roma, tornava spesso a Ribera e ieri avrebbe dovuto partecipare alla festa per il secolo di vita che l'amministrazione comunale gli aveva organizzato. Negli anni si era distinto pure per l'attività culturale e, in particolare, per diffondere la figura di Francesco Crispi al quale aveva dedicato il libro "Universo mafia".

Appena pochi giorni fa era apparso in pubblico a Ribera intervenendo a un dibattito dopo la cerimonia di donazione di un dipinto del pittore riberese Giuseppe Cardella raffigurante il sindacalista Accursio Miraglia assassinato dalla mafia. Questo pomeriggio, nella chiesa di san Giovanni Bosco, si terranno i funerali.

Il sindaco Matteo Ruvolo ha annunciato un'iniziativa di commemorazione per il suo lontano predecessore.