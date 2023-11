Trentatreenne morta per overdose, familiari e parroco: "Questa tragedia sia risveglio e presa di coscienza"

"La sua morte possa essere un risveglio, una presa di coscienza e un cambiamento di vita di tutti i ragazzi e i giovani e una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei genitori. Se ci uniamo e lottiamo insieme, possiamo vincere la battaglia. Il male non deve prevalere sul bene". Lo scrive sui social padre Antonino Nuara, prete coraggio da sempre in prima linea contro la diffusione degli stupefacenti nella città di Ribera. L'ennesimo richiamo è stato fatto ieri sera, a poche ore di distanza dall'addio che verrà dato questo pomeriggio alla trentatreenne morta verosimilmente per overdose.

E anche i familiari della giovane riberese hanno diffuso, attraverso i social, un toccante messaggio: "Ci provi ogni giorno, in ogni modo a salvarli, ma non è semplice, spesso impossibile. Tutto l'amore che puoi offrire è insufficiente e questo ti fa sentire davvero impotente. Nessuno può farcela da solo. Né a salvarsi, né a salvarli". Chiaramente la famiglia ha spiegato: "Vogliamo che l'ennesima perdita di una giovane vita per il nostro paese sia un monito, una sveglia che ci faccia sentire davvero una comunità che insieme si impegna ad affrontare questa realtà guardandola in faccia in tutta la sua drammaticità".

La tragedia della trentatreenne "è un dolore di tutti, di questo paese, di ogni genitore. È un dolore che riguarda tutti i ragazzi e le ragazze che pensano che da soli possono farcela, che pensano che la droga sia un modo per affrontare la vita, una possibilità, tra le altre, per superare momenti difficili o più banalmente per aumentare lo sballo di una serata qualsiasi" - hanno scritto i familiari della ragazza - . Non lo è affatto, naturalmente. "E l'ultimo saluto a K. ce lo ricorderà".